فجوة واسعة بين دخل المديرين والعاملين في كبرى الشركات البريطانية .. وصلت إلى 300 ضعف

اتسعت الفجوة في الأجور بين المديرين التنفيذيين وبقية العاملين في كبرى الشركات المدرجة في بريطانيا عام 2022، حتى مع ارتفاع أجور معظم العاملين.

وأظهرت بيانات من مركز أبحاث "هاي باي سنتر"، أن المديرين التنفيذيين في الشركات المدرجة في مؤشر "فوتسي 350" البريطاني تقاضوا 57 ضعف متوسط ما يتقاضاه العاملون عام 2022، مقارنة بـ56 ضعفا عام 2021، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

كما أظهرت البيانات تقاضي ثلث هؤلاء المديرين أكثر من 100 ضعف ما يتقاضاه العاملون، الذين يعانون أزمة تكلفة المعيشة. واتسعت الفجوة بصورة أكبر في الشركات المدرجة في مؤشر "فوتسي 100". وكانت شركتا تيسكو وسنسبري من بين الشركات العشر الأولى التي لديها أكبر التناقضات في الأجور بين المديرين والعاملين.

وتقاضى المدير التنفيذي لشركة التخزين سيف ستور 300 ضعف مستوى الأجر الذي حصل عليه العاملون.

ويأتي التقرير مع تزايد دعوات المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة إلى تقاضي مزيد من الأجور للتنافس مع البورصات المنافسة. وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت جوليا هوجيت، من بورصة لندن، "إن الشركات تجد صعوبة في جذب المواهب والاحتفاظ بها، بسبب انخفاض المكافآت التي تقدمها مقارنة بالولايات المتحدة".

ويتعين على الشركات المدرجة في لندن التي يعمل فيها أكثر من 250 عاملا، الكشف عن نسبة الأجور بين المدير التنفيذي والعاملين.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة "إن شركة أرم هولدينجز البريطانية قامت أخيرا بتسريح أكثر من 70 مهندس برمجيات في الصين، غير أنها ستمنح نحو 15 مهندسا من الذين تم إلغاء مناصبهم أدوارا مختلفة خارج الدولة الآسيوية".

وتوضح الخطوة التي اتخذتها الشركة البريطانية تصرفات شركات الرقائق الكبرى بما في ذلك شركة "كوالكوم" الأمريكية التي خفضت قوتها العاملة في وقت سابق من العام الجاري، حيث تواجه صناعة أشباه الموصلات تراجعا بسبب ضعف الطلب على الإلكترونيات.