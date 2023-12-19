مستشار سابق في «المركزي الصيني»: علينا خفض الاستثمارات في السندات الأمريكية

طالب مستشار سابق في بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، بكين بتقليل استثماراتها تدريجيا في سندات الخزانة الأمريكية وزيادة وارداتها لتحسين ميزان تجارتها الخارجية والحد من تعرضها للأخطار التي تهدد الدين الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يو يونجدينج المستشار السابق للبنك المركزي الصيني القول: إن الدين الخارجي للولايات المتحدة وصل إلى 18 تريليون دولار بما يعادل نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، مبينا أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل نمو عجز الميزانية مع توقعات المسؤولين الأمريكيين بألا يكون معدل نمو الاقتصاد الأمريكي قويا بما يكفي لتغطية العجز.

وأضاف يو أن جاذبية السندات الأمريكية كوعاء استثماري للدول الأخرى تتراجع بسبب استخدام الولايات المتحدة للدولار "كسلاح" في نزاعاتها مع الدول كما حدث مع روسيا، إلى جانب شكوى الشركات الصينية من استخدام الولايات المتحدة للعقوبات المالية ضدها.

وقال يو: "لذلك يجب على الصين تسريع وتيرة تعديل محفظة استثماراتها في الأصول الأجنبية وتحسين العائدات على صافي أصولها الخارجية وتقليل حصة احتياطيات النقد الأجنبي من إجمالي أصولها الخارجية"، مضيفا أن على الصين تقليل محفظتها من سندات الخزانة الأمريكية "من خلال وقف شراء سندات جديدة بعد انتهاء أجل السندات الحالية لديها". وتمتلك الصين أكثر من ثلاثة تريليونات كاحتياطيات نقد أجنبي، جزء منها في صورة سندات خزانة أمريكية وأدوات دين حكومية أخرى. وأغلب هذه الأموال هي حصيلة فوائض ميزان التجارة الخارجية الضخمة للصين، وتحتفظ بها في أصول خارجية للحصول على عوائد أفضل عليها. كما أن تحويل كل الفوائض التجارية إلى اليوان الصيني سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف العملة الصينية وهو ما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في السوق الدولية.

يذكر أن قيمة محفظة استثمارات الصين من سندات الخزانة الأمريكية سجلت خلال سبتمبر الماضي أكبر تراجع لها منذ عام، في الوقت الذي تراجع فيه سعر السندات بسبب المخاوف من احتمال استمرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية فترة أطول بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وتعد الصين ثاني أكبر دولة مستثمرة في السندات الأمريكية بعد اليابان. إلى ذلك، أكد بنك الشعب الصيني أن أصول المؤسسات المالية في البلاد ارتفعت إلى 452.82 تريليون يوان (نحو 63.82 تريليون دولار أمريكي) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف البنك في بيان له أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 409.77 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، بزيادة 9.6 في المائة على العام السابق، كما ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 13.46 تريليون يوان. وفي الوقت نفسه، بلغت الأصول في قطاع التأمين 29.59 تريليون يوان، بزيادة 10.8 في المائة على العام السابق. وبلغت التزامات المؤسسات المالية 413.3 تريليون يوان، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي. ومن الإجمالي، شكلت التزامات المؤسسات المصرفية 376.38 تريليون يوان، بزيادة 9.8 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت التزامات مؤسسات الأوراق المالية 10.11 تريليون يوان، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي. وبلغت التزامات مؤسسات التأمين 26.81 تريليون يوان، بزيادة 11.8 في المائة على أساس سنوي.

وأجرى البنك المركزي الصيني، أمس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 184 مليار يوان (نحو 25.94 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.

كما أجرى البنك عمليات شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 60 مليار يوان وبسعر فائدة 1.95 في المائة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من جهة أخرى، بدد مسؤول صيني الشواغل حيال ما يسمى بـ"انسحاب رأس المال الأجنبي" من الصين، مؤكدا أن البلاد لديها عديد من الظروف المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المسؤول في مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية لوكالة الأنباء "شينخوا"، أن هناك فرصا هائلة أمام الشركات العالمية تتمثل في السوق الضخمة للغاية، والمنظومة الصناعية الكاملة، والنمط التنموي الجديد في البلاد.

وأوضح المسؤول أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين تجاوز 12 ألف دولار أمريكي، بينما تجاوز حجم فئة الدخل المتوسط 400 مليون شخص، ما يشكل سوقا محلية واسعة ذات إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن أن مزاياها الصناعية لا تضاهى.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عقدت البلاد مؤتمرها السنوي للعمل الاقتصادي المركزي قبل أسبوع لتحديد أولويات العمل الاقتصادي عام 2024، حيث تعهد القادة الصينيون بتوسيع الانفتاح عالي المستوى في المؤتمر.

وردا على تقارير إعلامية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، قال المسؤول: إنه رغم التراجع في الأشهر العشرة الأولى، إلا أن حجم الاستثمار لا يزال عند مستوى مرتفع، فيما سجلت الأموال الأجنبية الموجهة إلى صناعة الخدمات والصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا نموا أسرع.

وأرجع المسؤول التقلبات الأخيرة في بيانات الاستثمار إلى التغيرات العميقة في البيئة الخارجية مع تصاعد الأخطار الجيوسياسية، وسوء الفهم للظروف الحقيقية للصين بسبب تعطل أنشطة التواصل جراء الجائحة، والانتقال الطبيعي لبعض الصناعات كثيفة العمالة بسبب التحولات في المزايا النسبية.

واستشرافا للمستقبل، تعهد المسؤول بتعزيز الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، وإلغاء جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية، وتوسيع الانفتاح في صناعة الخدمات مثل الاتصالات والخدمات الطبية، وإيجاد حل لمشكلات مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية.

وقال المسؤول: إنه سيتم بذل الجهود أيضا لتسهيل قيام الأجانب بالأعمال التجارية والدراسة والسفر في الصين.