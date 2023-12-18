19400 شهيد في غزة .. 70 % منهم أطفال ونساء

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي إلى 19453 شهيدا، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي تجاوزت 52 ألف جريح، بينهم أكثر من خمسة آلاف يحتاجون علاجا وعمليات جراحية عاجلة خارج قطاع غزة، وذلك لعدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم في مستشفيات القطاع، لافتة النظر إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة في حال الانهيار، بسبب القصف الإسرائيلي للمستشفيات، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووثقت السلطات الفلسطينية، تدمير وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها، ما تسبب في استشهاد ووفاة المئات من المرضى الذين كانوا يعالجون داخل تلك المستشفيات.