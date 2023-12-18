قالت شركة بريتش بتروليوم، النفطية الرائدة، اليوم إنها تعلق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات في اليمن مطلع الأسبوع.
وأضافت الشركة: "سلامة موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا وأمنهم تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم".
وتابعت: "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".
"بي بي" تعلق مؤقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر
قالت شركة بريتش بتروليوم، النفطية الرائدة، اليوم إنها تعلق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات في اليمن مطلع الأسبوع.
أضف تعليق