"تمارا" تحصل على 1.3 مليار ريال تمويلا بقيادة "سنابل للاستثمار" و"الأهلي المالية"

حصلت شركة تمارا لخدمات الدفع الآجل، على تمويل قدره 340 مليون دولار "1.27 مليار ريال" في جولة "Series C" رفعت تقييم الشركة إلى مليار دولار "3.75 مليار ريال" لتتحول معها إلى يونيكورن.

وجاءت الجولة بقيادة شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الأهلي المالية، وبمشاركة شروق بارتنرز وPinnacle Capital، إضافة إلى Impulse وعدد من المستثمرين الآخرين.

وتأتي الجولة بعد أسابيع من إعلان تمارا حصولها على تمويل دين إضافي قدره 250 مليون دولار (938 مليون ريال) عن طريق "جولدمان ساكس" و"شروق بارتنرز"، رفعت من خلاله قيمة تمويل الدين الذي حصلت عليه إلى 400 مليون دولار "1.5 مليار ريال".

فيما أسهمت الجولة الأخيرة برفع تمويل الملكية الذي حصلت عليه الشركة منذ تأسيسها 2020 حتى الآن إلى 500 مليون دولار "1.9 مليار ريال".