المزارع وبيوت الطين في نجران وجهة جاذبة للسياح

جذبت بيوت الطين القديمة بمنطقة نجران السياح الذين يزورون المنطقة للتمعن في فن هندسة العمارة النجرانية القديمة.

وتمتاز بيوت الطين العتيقة التي شكلت مع المزارع وأشجار النخيل التي تحيط بها تناغما فنيا جميلا، برونقها وأصالتها وتصاميمها المعمارية الفريدة، التي مكنتها بأن تكون شاهدة على الفن المعماري القديم، ومحط أنظار الزوار والسياح من أنحاء العالم، حيث المشاهد الآسرة والملفتة للنظر التي تعبر عن ما تمتاز به منطقة نجران من مقومات جغرافية وسياحية وتراثية جاذبة.

