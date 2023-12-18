طيران ناس يتسلم 3 طائرات إيرباص A320neo ليصل عدد المستلمة في 2023 إلى 18

أعلن طيران ناس، استلام 3 طائرات جديدة من طراز A320neo، ليرفع حجم أسطوله إلى 63 طائرة، ضمن خطته للتوسع والنمو التي أطلقها تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية إلى 250 بحلول 2030.

وتسلم طيران ناس حتى الآن 18 طائرة من أصل 19 طائرة جديدة من طراز A320neo المقرر تسليمها في 2023، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص بمبلغ إجمالي يتجاوز 32 مليار ريال ، ضمن خطة معلنة لزيادة طلبياته من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة.

ومع انضمام الطائرات الثلاث الجديدة للأسطول، ينجح طيران ناس خلال أقل من عامين في مضاعفة حجم أسطوله بنسبة تتجاوز 100 في المائة، رافعا عدد طائراته من طراز A320neo إلى 46 تمثل 73 في المائة، من حجم أسطوله. إذ A320neo يعد هذا الطراز المنتمي للجيل الأحد من الطائرات الأكثر الأكثر تقدما وصداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، ما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويضم الأسطول أربع طائرات من طراز إيرباص A330 عريضة البدن، ما يعزز قدرات طيران ناس التشغيلية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث يربط طيران ناس 70 وجهة داخلية ودولية بـ 1500 رحلة أسبوعية، ونقل 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.