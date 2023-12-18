الهلال في المركز 52 عالميا .. السعودي الوحيد في الـ 100

قفز فريق الهلال لكرة القدم 16 مركزا في تصنيف football database أول موقع إلكتروني في تصنيف أندية كرة القدم في العالم، ووصل إلى 1706 نقطة، ليصبح في المركز الـ52 على مستوى العالم، وذلك في تصنيف ديسمبر الجاري.

ولم يعرف الهلال طعم الخسارة في شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، حيث خاض 10 مباريات في دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا إضافة إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد الهلال النادي السعودي الوحيد في قائمة TOP 100 على مستوى أندية العالم، حيث لم تضم القائمة أي ناد من قارة آسيا فيما وجد الأهلي المصري في المركز (69 عالمياً) بـ1673 ثاني العرب في الـ100K ويعد النصر أقرب الأندية للهلال في قارة آسيا، حيث يحتل في المركز 106 عالميا بـ 1618 نقطة، ثم الاتحاد في المركز 160 عالميا.

وتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة بـ 2046 نقطة، حيث يعد الوحيد الذي تجاوز الـ2000 نقطة، يليه ريال مدريد الإسباني بـ1997 نقطة، ثم انتر ميلان الإيطالي بـ1992 نقطة، بايرن ميونخ الألماني بـ1965 نقطة، والخامس ليفربول الإنجليزي بـ1935 نقطة.