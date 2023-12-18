541 بطاقة من بينها 33 حمراء في "روشن"

ارتفع عدد البطاقات الحمراء في دوري روشن السعودي، قبل انطلاق الجولة الـ17 لـ541 بطاقة ملونة، من بينها 33 بطاقة حمراء (23 بطاقة مباشرة، و10 بطاقات غير مباشرة).

وتتساوى عدد البطاقات الحمراء المباشرة بعد 16 جولة مع العدد الذي صدر في الموسم الماضي بـ23 بطاقة، فيما بلغت عدد البطاقات الحمراء غير المباشرة في الموسم الماضي 18 بطاقة، والصفراء 845 بطاقة.

ويعد فريقا الاتحاد والفيحاء سجلات لاعبيهم خالية من البطاقات الحمراء، فيما لم يحصل لاعبو الحزم وأبها على بطاقة حمراء مباشرة، حيث حصل لاعب من كل فريق على بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة.

كما يعد الاتفاق أقل فرق المسابقة حصولا على البطاقة الصفراء بـ21 بطاقة، ثم النصر 22 بطاقة، والوحدة 24 بطاقة.

ويعد الشباب أكثر فرق المسابقة حصولا على البطاقات الملونة (40 صفراء، و5 حمراوات)، يليه الأخدود (35 صفراء، و4 حمراوات)، الخليج (33 صفراء، و3 حمراوات)، الرائد (34 صفراء، و3 حمراوات).

ويتصدر الاتفاق والاتحاد قائمة اللعب النظيف في المسابقة بـ27 نقطة، يليهما الفيحاء والنصر بـ27 نقطة.

ويتوقف اللاعب في المسابقة مباراة واحدة في حال حصوله على أربع بطاقات صفراء، فيما يوقف اللاعب مباراة واحدة إذا طرد بالبطاقة الحمراء طردا مباشرا أو غير مباشر عن المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد عممت في الـ26 من يوليو الماضي أن كل ناد يتحمل مسؤولية رصد عدد إنذارات لاعبيه وطردهم والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

وأوضحت الرابطة أنه إذا انتقل أو أعير أي لاعب إلى ناد آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به.