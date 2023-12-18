واجهة مركز الشقيق البحرية تتهيأ لاستقبال الزوار

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الشقيق جهودها الميدانية لتهيئة الواجهة البحرية، لاستقبال السكان والزوار لشاطئ مركز الشقيق السياحي، التي تشهد اعتدالا في الأجواء خلال هذه الفترة من كل عام.

وأوضح المهندس محمد بن علي حكمي رئيس بلدية الشقيق ، أن البلدية بدأت مع بداية توافد الزوار من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة، بتجهيز جميع المواقع السياحية والترفيهية بالواجهة البحرية على امتداد 12 كيلو مترا تقريبا، لما تمتاز به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.

وبين أن الاستعدادات لاستقبال الزوار شملت صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال فترة وجودهم في الواجهة البحرية، وتهيئة شاطئ " النارجيل " وتطويره، الشاطئ الذي تتجاوز مساحته أكثر من 50 ألف متر مربع، تحوي جلسات ومظلات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومطاعم، وكوفيهات، وعديد من الخدمات المساندة الأخرى.