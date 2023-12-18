شركة تابعة لـ "بي سي آي" تحصل على قرض من الصندوق الصناعي بـ 376 مليون ريال

الهدف من التمويل

تعزيز مركز الشركة المالى عن طريق سداد ما يقرب من 90% من القرض التجاري الحالي (والذي كان قد تم الحصول عليه بهدف المساعده في تمويل مشروع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية)، وإستبداله بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكلفة أقل، وشروط سداد أكثر مرونة، مما يساهم في تعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية.