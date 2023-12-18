شركة تابعة لـ "بي سي آي" تحصل على قرض من الصندوق الصناعي بـ 376 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن حصول شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (شركة تابعة) على قرض صناعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي بـ 376 مليون ريال للمساعدة في تمويل مشروع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية.
|مدة التمويل
|7 سنوات و 3 شهور تبدأ في 8 أكتوبر 2025.
|الضمانات المقدمة مقابل التمويل
|1- الرهن على 100% جميع الأصول الثابتة للمشروع.
2- ضمان إعتباري يغطي 100% من قرض الصندوق من شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.
|الهدف من التمويل
|تعزيز مركز الشركة المالى عن طريق سداد ما يقرب من 90% من القرض التجاري الحالي (والذي كان قد تم الحصول عليه بهدف المساعده في تمويل مشروع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية)، وإستبداله بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكلفة أقل، وشروط سداد أكثر مرونة، مما يساهم في تعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية.
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