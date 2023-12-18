صادرات السيارات الكورية ترتفع 84 % مقارنة بـ 2019

​​​​​​​أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين نمو صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للتقرير الصادر عن المعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات، بلغت قيمة صادرات البلاد من السيارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين 5.47 مليار دولار بزيادة نسبتها 84.2 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2019. ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن صادرات البلاد من قطع غيار السيارات فشلت في تسجيل مكاسب مماثلة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن التقرير القول إن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من قطع غيار السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 14.86 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.6 في المائة عن الفترة نفسها من 2019. وشكلت الشحنات إلى الولايات المتحدة 35.7 في المائة من صادرات قطع غيار السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن صادرات بطاريات السيارات الكهربائية زادت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 16.8 في المائة عن الفترة نفسها من 2019 لتبلغ قيمتها 2.13 مليار دولار، حيث كان نصيب الولايات المتحدة 64.7 في المائة من هذه الصادرات.