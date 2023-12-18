كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي. وفي طوكيو، قالت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى مساء امس في الوقت الذي نددت فيه باستعراض للقوة العسكرية تقوده الولايات المتحدة وتضمن وصول غواصة إلى كوريا الجنوبية، باعتباره "مقدمة لحرب نووية" بحسب رويترز.

