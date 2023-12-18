النفط يرتفع 1% مع تراجع الصادرات الروسية وزيادة الهجمات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط 1 في المائة تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 72.08 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس "أسهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن".

وقالت روسيا أمس إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به.

وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها (إم.إس.سي) و(إيه.بي مولر- ميرسك) وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.