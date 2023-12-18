الأسهم السعودية تحقق أطول سلسلة ارتفاع منذ أبريل .. طلبات شراء عالية في مزاد الافتتاح

حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ أبريل بعدما سجلت مكاسب 57 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 11600 نقطة مواصلة ارتفاعها للجلسة الثامنة، وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم. وبدأت التعاملات بطلبات شراء عالية في جلسة مزاد الافتتاح لتخلف فجوة سعرية عند بداية الجلسة، وشهدت تزايد الشراء حتى بلغت ذروة المكاسب 0.5 في المائة، لكن في نهاية الجلسة فقدت جزءا من مكاسبها. ويظهر أن السوق في مرحلة مبالغة في الشراء بعد موجة ارتفاع طويلة حتى وصلت لأعلى مستوى منذ أغسطس، وهذا سيزيد من رغبة المتعاملين للبيع وجني الأرباح والترقب للنتائج المالية السنوية.

ومن المتوقع أن تشهد السوق تزايدا في الضغوط البيعية خلال الجلسات المقبلة وقد تجد دعما عند مستويات 11400 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11579 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11637 كاسبا 0.8 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11600 نقطة رابحا 57 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وتراجعت السيولة 45 في المائة بنحو 3.7 مليار لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 37 في المائة بواقع 114 مليون لتصل إلى 194 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 129 ألفا بنحو 28 في المائة لتصل 329 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار الطاقة، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بـ1.1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.94 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بواقع 0.77 في المائة، ثم "الأدوية" بـ0.36 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بمقدار 0.03 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 22 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة، ما يمثل 615 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بنحو 451 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ساكو" بنحو 9.85 في المائة ليبلغ 32.90 ريال، يليه "مرنة" بـ6.01 في المائة ليصل إلى 12 ريالا، وحل ثالثا سهم "الصناعات الكهربائية" 5.93 في المائة، حيث أغلق عند 2.86 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.14 في المائة ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "سناد القابضة" بـ2.94 في المائة إلى 13.20 ريال، وحل ثالثا سهم "مجموعة الحكير" بمقدار 2.69 في المائة ليقفل عند 2.17 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 373 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 371 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الإنماء بـ159 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية