السوق الموازية تتراجع 49 نقطة بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 49 نقطة بنحو 0.21 في المائة لتغلق عند 23371 نقطة. وهبطت قيمة التداول 51 في المائة ما يعادل 18 مليونا إلى 17 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 62 في المائة بواقع 1.1 مليون لتبلغ 709 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2320 صفقة متراجعة 2228 صفقة بمقدار 49 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أرماح" بنحو 9.6 في المائة ليبلغ 43.30 ريال، يليه "إدارات" بـ9.1 في المائة ليصل إلى 395 ريالا، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" 8.5 في المائة، حيث أغلق عند 29.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "فيو" بواقع 11 في المائة ليغلق عند 60.60 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ7.6 في المائة إلى 49.35 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 7.1 في المائة مقفلا عند 90 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أرماح" بنحو 4.8 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 1.8 مليون ريال، وحل ثالثا "حديد وطني" بمبلغ 1.2 مليون ريال.