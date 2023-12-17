201 مليار دولار إيرادات "البيج فور" خلال 2023 .. "ديلويت" تستحوذ على 32 %

سجلت الشركات الأربع الكبرى الرائدة في مجال المحاسبة "البيج فور Big 4"، إيرادات ضخمة خلال العام الجاري، لتواصل هيمنتها على السوق العالمية للخدمات المهنية والاستشارات المحاسبية والمالية والقانونية للعام المالي 2023.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، بلغت إيرادات الشركات الأربع الكبرى مجتمعة 201 مليار دولار، شملت خدمات الاستشارات والمراجعة والتأمين وكذلك الخدمات الضريبية والقانونية وكذلك الخدمات الاستراتيجية.

والشركات الأربع الكبرى "البيج فور"، تتمثل في ديلويت آند توش Deloitte، وبرايس وترهاووس كوبرز PWC، وإرنست ويونج EY، وكي بي إم جي KPMG.

ويقدم كل من الأربع الكبار خدمات المراجعة والتدقيق والضمان والضرائب والاستشارات المالية والإدارية والاكتوارية وتمويل الشركات والخدمات القانونية لعملائهم. وتجري هذه الشركات الأربع الأغلبية العظمى من عمليات مراجعة حسابات الشركات العامة، فضلا عن عديد من عمليات مراجعة حسابات الشركات الخاصة.

واستحوذت شركة ديلويت Deloitte على نصيب الأسد من إجمالي الإيرادات بـ32 في المائة، تلتها كل من برايس وترهاووس كوبرز PWC وشركة إرنست ويونج EY بـ25 في المائة ثم شركة كي بي إم جي KPMG بـ18 في المائة.

وبلغت إيرادات شركة ديلويت نحو 64.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 مسجلة ارتفاعا بنحو 9 في المائة عن العام المالي الماضي البالغ 59.4 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية ارتفعت إيرادات شركة "برايس وترهاووس كوربرز" 5 في المائة لتبلغ 50.7 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، ومثلت حصة الاستشارات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات بـ45 في المائة، ما يعادل 22.6 مليار دولار، تلتها خدمة التأمين بـ18.7 مليار دولار، تمثل 37 في المائة، بينما بلغ نصيب الخدمات الضريبية والقانونية من إجمالي الإيرادات 11.8 مليار دولار مشكلة 23 في المائة من الإجمالي.

وتصدرت قارتا أمريكا الشمالية والجنوبية إيرادات الشركة بـ46 في المائة (23.5 مليار دولار) تلتهما قارتا أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بـ 39 في المائة (19.5 مليار دولار) ثم قارة آسيا والمحيط الهادئ بـ20 في المائة، ما تعادل عشرة مليارات دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة "إرنست ويونج" بإيرادات 49.4 مليار دولار مرتفعة 9 في المائة، مقارنة بعام 2022، ومثلت خدمة الاستشارات النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات بنسبة 33 في المائة بما تعادل 16.1 مليار دولار تليها خدمات التأمين بـ31 في المائة بما تمثل 15.1 مليار دولار، تلتهما إيرادات الخدمات الضريبية بـ12.1 مليار دولار مثلت 24 في المائة من الإجمالي، وكذلك خدمات الاستراتيجية والمعاملات بـ6.1 مليار دولار مشكلة 12 في المائة.

ومثلت القارتان الأمريكيتان النصيب الأكبر بـ23.6 مليار دولار ما شكلت 48 في المائة من إجمالي الإيرادات، ثم قارتا أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بـ37 في المائة، ما تعادل 18.3 مليار دولار، ثم قارة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 15 في المائة، ما تشكل 7.5 مليار دولار من الإجمالي بحسب 2023.

وتأتي في المرتبة الرابعة شركة "كي بي إم جي" بإيرادات تبلغ 36.4 مليار دولار مشكلة 18 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات الأربع مجتمعة، وشكلت خدماتها الاستشارية الحصة الأكبر بـ15.9 مليار دولار مشكلة 44 في المائة من إجمالي الإيرادات، تليها خدمة المراجعة بـ 12.6 مليار دولار مثلت 35 في المائة ثم الخدمات الضريبية والقانونية بإيرادات تبلغ 7.9 مليار دولار مشكلة 22 في المائة من الإجمالي.

وبحسب المناطق حول العالم، بلغ نصيب الأسد لقارتي أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بـ43 في المائة ما تعادل 15.7 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الأمريكتين وقارة آسيا والمحيط الهادئ 40 و17 في المائة ما تعادل 14.6 و6.1 مليار دولار على التوالي.



وحدة التقارير الاقتصادية