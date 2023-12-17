إلغاء الإيقاف مدى الحياة .. واستبدالها بـ 5 أعوام

سيكون من حق وكيل اللاعب الأجنبي الوجود خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بين الأندية السعودية في دوري روشن السعودي، وينوب عن اللاعب الأجنبي والسعودي لأول مرة بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد السعودي لكرة القدم على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي بدأ العمل بها من العاشر من ديسمبر الجاري.

ونصت الفقرة الرابعة في المادة الـ34 في اللائحة أن للوكيل التفاوض نيابة عن اللاعب المنتهي عقده أو اللاعب الذي سينتهي عقده خلال ستة أشهر، وذلك بموجب عقد تمثيل موقع مع اللاعب.

وأوضح المستشار القانوني سعود الرمان المختص في القضايا الرياضية، أن هذا واحد من التعديلات الجديدة التي نصت عليها اللائحة، وقال "يوجد أكثر من 13 تعديلا، التعديل إما لصياغة المادة من جديد أو حذف فقرة لتتواكب مع الوضع الحالي للمسابقات"، كاشفا بأن من أبرز التعديلات في اللائحة الجديدة حذف الإيقاف مدى الحياة واستبدالها بالإيقاف لمدة خمسة أعوام، وقال "الإيقاف لا يزيد على عام، والحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد على عام، لكن في الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام".

وشدد الرمان على أن اللائحة الجديدة أصبحت تلزم أندية الدرجة الممتازة في حال رغبتها في تسجيل أي من اللاعبين المحترفين السعوديين أو الأجانب أو المواليد أو تجديد عقودهم أو تمديدها أو تحويل الإعارة إلى انتقال دائم بتقديم موافقة صادرة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وزاد "عند تسجيل اللاعب المحترف الذي أنهى عقده من جانب واحد لسبب مشروع، أو الذي تم إنهاء عقده من جانب واحد دون سبب مشروع من قبل ناديه، خارج فترة التسجيل، وعند تسلم طلب شهادة نقل اللاعب الدولية، يجب على الأمانة العامة للاتحاد الدولي أن تقيم على وجه السرعة وعلى أساس الظاهر ما إذا كان الإنهاء من جانب واحد قد حدث بسبب أو دون سبب مشروع والسماح بالتسجيل أو رفضه وفقا لذلك، هذا التقييم الأولي الظاهري لا يخل بقرار محكمة الاتحاد الدولي بشأن تبعات إنهاء العقد".