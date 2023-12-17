ثروات أكثر 10 أشخاص ربحا في العالم تقفز 462.6 مليار دولار خلال 2023

حقق عشرة أشخاص حول العالم أرباحا أو مكاسب سوقية بنحو 462.6 مليار دولار خلال العام الجاري، ما قفز بثرواتهم من 765 مليار دولار نهاية العام الماضي، إلى 1.23 تريليون دولار في الوقت الحالي، وبنسب ارتفاع ترواحت بين 26 و212 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت المكاسب بشكل رئيس من ارتفاع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بشكل كبير مع توقف رفع أسعار الفائدة وتوقعات خفضها بدءا من العام المقبل، ما يدعم عادة أسهم النمو مثل شركات التكنولوجيا.

ومن بين أشخاص العشرة الأكثر ربحا خلال العام الجاري، تسعة منهم مستثمرون في قطاع التكنولوجيا وشخص وحيد في قطاع التجزئة، وسبعة منهم بين أكبر عشرة أشخاص ثراء في العالم، فيما ثلاثة ليسوا من بين العشرة الأغنى.

تصدر قائمة الأكثر ربحا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (أغنى شخص في العالم)، مالك شركتي تسلا وإكس "تويتر سابقا"، بمكاسب سوقية 93.9 مليار دولار، ما رفع ثروته 68 في المائة إلى 231 مليار دولار.

ثانيا مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا "فيسبوك سابقا"، أحد أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميا، بمكاسب 75 مليار دولار (163 في المائة) لتبلغ ثروته 121 مليار دولار ليحتل بذلك المركز السابع بين أكبر أثرياء العالم.

وحل ثالثا جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، الذي زادت ثروته 65 مليار دولار أيضا (61 في المائة) لتبلغ 172 مليار دولار، ويحتل بها المركز الثالث عالميا.

في الترتيب الرابع ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت والمساهم في شركة ريدموند واشنطن التي تصنع نظام التشغيل ويندوز وألعاب إكس بوكس، حيث زادت ثروته بقيمة 40.8 مليار دولار (47 في المائة) لتبلغ 127 مليار دولار يحتل بها المركز الخامس بين أكبر أثرياء العالم.

خامسا جاء لاري بايج، الذي أسس مع سيرجي برين شركة جوجل (ألفابت)، بعد زيادة ثروته بقيمة 37.1 مليار دولار (45 في المائة) لتبلغ 120 مليار دولار ويصبح ثامن أغنى شخص في العالم.

سادس أكبر الرابحين، سيرجي برين، الذي أسس مع لاري بيج شركة جوجل (ألفابت)، مع زيادة ثروته بقيمة 34.6 مليار دولار (44 في المائة) لتبلغ 114 مليار دولار كعاشر أغنى شخص في العالم.

جاء في المركز السابع، أمانسيو أورتيجا، الذي يملك 59 في المائة من شركة إنديتكس، أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم. وشركة Arteixo، ومقرها إسبانيا، هي الشركة الأم لـ Zara وسبع علامات تجارية أخرى للبيع بالتجزئة، حيث زادت ثروته 30.8 مليار دولار (56 في المائة)، لتصل إلى 85.4 مليار دولار تضعه الـ14 عالميا.

وجاء جين سون هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا المصنعة لمعالجات الكمبيوتر المستخدمة في الألعاب ومراكز البيانات والسيارات ذاتية القيادة، ثامن أكبر الرابحين بمكاسب سوقية 29.2 مليار دولار (212 في المائة)، رفعت ثروته إلى 43 مليار دولار في الترتيب الـ29 عالميا.

تاسعا بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، زادت ثروته بقيمة 28.4 مليار دولار (26 في المائة) لتبلغ 138 مليار دولار يحتل بها المركز الرابع بين أكبر أثرياء العالم.

وفي المركز العاشر من حيث المكاسب جاء مايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة ديل، بعد أن زادت ثروته 27.8 مليار دولار (57 في المائة)، لتصل إلى 76.2 مليار دولار تضعه الـ16 عالميا.



وحدة التقارير الاقتصادية