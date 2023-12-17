فيصل بن سلمان يزور دارة الملك عبدالعزيز ويشيد بدورها في تعزيز القيمة الحضارية والثقافية للسعودية

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، بزيارة تفقدية لمقر الدارة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسا لمجلس إدارتها، وذلك بحضور الدكتور فهد السماري الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، على أحدث المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الدارة ضمن السياسة التي تنتهجها منذ أن تشرفت بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئاسة مجلس إدارتها على مدى عقدين ونصف العقد، كما زار الإدارات والأقسام والقاعة التذكارية.

وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن امتنانه للدعم السخي الذي تتلقاه الدارة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مؤكدا أن هذا الدعم والتوجيه يعزز دور الدارة في تحقيق النجاحات المتميزة خلال مسيرتها الماضية، ومستقبلا مشرفا لتكون مرجعية وطنية لتاريخ المملكة العربية السعودية وترسيخ ثقافتها وحفظ تراثها.

وأشاد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بالجهود التي تقدمها الكفاءات الوطنية التي تزخر بها الدارة في وضع وتطوير المشروعات العلمية والثقافية والتراثية، مؤكدا أهمية تطوير القدرات الإدارية والخطط الإستراتيجية لتحقيق تطلعات القيادة في هذا الجانب الذي يعنى بالتاريخ والثقافة والتراث الوطني، وتعزيز العمق التاريخي للسعودية، بوصفها قلب العالمين العربي والإسلامي، ومهبط الوحي وأرض الإسلام والسلام، ومصدرا للإشعاع الحضاري في جزيرة العرب إلى العالم أجمع.