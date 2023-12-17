أبوظبي تقترب من شراء حصة في ميناء تركي

ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن أبوظبي على وشك شراء حصة في ميناء تركي رئيس في مؤشر إضافي على التقارب بين الإمارات وتركيا بعد خلافات جيوسياسية مريرة.

وقال مصدران منهم إن مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للدولة ستستثمر بموجب الاتفاق المحتمل في كيان يؤسسه صندوق الثروة التركي لإدارة ميناء إزمير على ساحل بحر إيجه.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها ليتسنى لاحقا ذكر تفاصيل عن الاتفاق الذي لم يبرم بعد.

ولم يتضح بعد حجم الحصة لكن أحد المصادر قال إن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 500 مليون دولار.

وأحجم مسؤول في صندوق الثروة التركي عن التعليق. ولم ترد موانئ أبوظبي بعد على طلب للحصول على تعليق بينما لم يتسن التواصل مع القابضة (إبه.دي.كيو)، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارة والمالكة لأغلبية موانئ أبوظبي، للحصول منها على تعليق.

