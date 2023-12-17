حي الدرع بدومة الجندل .. عراقة التاريخ وأصالة التراث

يتوسط حي الدرع محافظة دومة الجندل في منطقة الجوف ويحكي عراقة التاريخ وأصالة التراث في المنطقة، حيث يعود لفترات قديمة جدا وقد يعود إلى بداية الاستيطان بدومة الجندل وقد أدت أعمال الحفر والتنقيب الأخيرة إلى العثور على فخار آشوري الذي يعود للقرن الثامن قبل الميلاد ويعلوها طبقات من الفترة النبطية المؤرخة بين القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي.

وتفيد الأدلة الأثريةعلى استمرار الناس بالسكن في هذا المكان خلال فترة صدر الإسلام والفترات اللاحقة. وعليه فإنه يعد من أقدم أحياء دومة الجندل، ومنطقة الجوف عموما، وفي جوار الحي تقع مجموعة من المزارع، والمتحف الإقليمي وقصر الإمارة القديم.

ويحتوي الحي على خمسة مداخل، الجنوبي منها يؤدي إلى مسجد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقلعة مارد والسوق، والمدخلان الشرقي والغربي يؤديان إلى مجموعة من المزارع والأحياء السكنية.

ويمتد الحي على مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع تقريبا، ويتكون من مجموعة من المنازل الحجرية التي يتجاوز عددها 40 منزلا بعضها يتكون من طابق واحد، وبعضها الآخر من ثلاثة طوابق، في حين أن معظمها يتكون من طابقين، حيث أنشئت المباني في الحي على أساسات مبان قديمة، وتستخدم ممرات ضيقة للربط بين المنازل في الحي.

كما يعكس الحي العمق الحضاري والتاريخي والتراث المعماري لمنطقة الجوف التي تعد من أغنى مناطق المملكة بالآثار والرسوم والنقوش والكتابات الإسلامية والثمودية والنبطية والرومانية.