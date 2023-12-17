بعد تزايد مخاطر الاختراق .. "آبل" تدعو للتوسع في استخدام تقنيات التشفير

دعت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية "آبل" مستخدمي الإنترنت والاتصالات إلى التوسع في الاستخدام اليومي للتشفير التام بين الطرفين (إند تو إند)، بعد أن أظهر بحثا كلفت به الشركة إحدى الجهات تزايد مخاطر اختراق

الاتصالات والبيانات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت "آبل" إن دراسة مستقلة أظهرت زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد بيانات المستخدمين المخزنة على خدمات الحوسبة السحابية خلال العام الماضي، مشيرة إلى زيادة عمليات القرصنة التي تستهدف منصات الحوسبة

السحابية والخدمات الأخرى التي تتيح للقراصنة الوصول إلى ملفات المستخدمين.

يذكر أن التشفير التام بين الطرفين للملفات التي تخزن على خوادم الحوسبة السحابية يعني قصر الوصول إلى الملفات والاطلاع عليها على الأشخاص الذين يحددهم صاحب الملفات فقط، دون أن تتمكن الشركة الموفرة لخدمة الحوسبة السحابية من الإطلاع على الملفات وكذلك القراصنة الذين يتمكنون من الوصول إلى خوادم الشركة لن يتمكنوا من الوصول إلى الملفات المشفرة طرفيا.

لذلك يعد التشفير التام بين الطرفين أفضل طريقة محتملة لحماية البيانات السحابية، بحسب آبل التي بدأت تقديم خاصية التشفير التام بين الطرفين للملفات المخزنة على خدمتها السحابية آي كلاود.

وتروج آبل لنفسها منذ سنوات بصفتها الشركة التي تضمن أفضل وسائل الحماية لبيانات واتصالات مستخدمي خدماتها وأجهزتها، على منافستها جوجل، التي تدير واحدة من أكبر منصات الإعلان على الإنترنت والتي تعتمد على البيانات التي تجمع عن المستخدمين.

واعترفت آبل بصعوبة تطبيق التشفير على رسائل البريد الإلكتروني أو قوائم الاتصال أو بيانات التقويم، لأن البرتوكولات الأصلية للخدمات لا تتيح الخاصية دون كسر التوافق العام بين مختلف الخدمات وموفري الخدمات.