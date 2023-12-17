نمو وتوسع مطرد لإنتاج الصين من الفحم والنفط والغاز خلال 2023

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إنتاج البلاد من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسع مطرد خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري.

وأفادت وكالة أنباء الصين (شينخوا) اليوم، بأن المناجم في البلاد أنتجت 4.24 مليار طن من الفحم خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 2.9 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 191.25 مليون طن، بينما زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 12.1 في المائة لتبلغ 515.65 مليون طن.

وبحسب "الألمانية" ارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 6 في المائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام ليصل إلى 209.6 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.5 في المائة لتبلغ 107.4 مليون متر مكعب.