بوتين: الغرب أراد تدمير روسيا واستخدام مواردها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أراد الغرب تدمير روسيا أيضا، وإخضاع البلاد واستخدام مواردها.

وقال بوتين في مقابلة أجراها مع قناة "روسيا": "من خلال السعي إلى تفكيك روسيا، أراد الغرب إخضاع بلادنا لسلطته واستخدام مواردنا".

وأضاف أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت لدي فكرة ساذجة بأن العالم كله يفهم أن روسيا الاتحادية أصبحت مختلفة والأيديولوجية أصبحت مختلفة ولا توجد أسباب للمواجهة، مشددا على أن الحقائق كانت مختلفة تماما.

وقال الرئيس الروسي: "سأخبركم بصدق تام، حتى إذا نظرنا إلى الوراء، على الرغم من حقيقة أنني عملت لمدة 20 عاما تقريبا في الأجهزة الأمنية والمخابرات الأجنبية للاتحاد السوفيتي، على الرغم من أنني كنت كذلك، وفي وقت لاحق، أصبحت نائب عمدة سانت بطرسبرج، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأمين عام مجلس الأمن القومي، وحتى رئيسا للحكومة في المراحل الأولى، لا يزال لدي فكرة ساذجة مفادها أن العالم كله، وخاصة ما يسمى الآن العالم المتحضر، وأقول ذلك عن اقتناع مطلق، فإن ما يسمى بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، وأنها أصبحت دولة مختلفة تماما، ولم يعد هناك أي اختلاف أيديولوجي، ما يعني أنه لا توجد أسباب للمواجهة".

وبحسب الرئيس الروسي، فإن الغرب لا يحتاج إلى مثل هذه الدولة الكبيرة بالمعايير الأوروبية، ويعتقدون أنه كما اقترح زبيجنيو بريجنسكي السياسي الأمريكي الشهير، سيكون من الأفضل تقسيمها إلى خمسة أجزاء، يمكن إخضاعها بشكل منفصل من أجل استخدام مواردها.

وأكد بوتين على أن الإجراءات السلبية تجاه روسيا كانت واضحة في سياسات الدول الغربية، على سبيل المثال، الدعم الواضح للانفصالية والإرهاب على أراضي بلدنا.