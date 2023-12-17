تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسبانيا بنسبة 54%

قال يوري كليمينكو السفير الروسي لدى مدريد إن حجم التجارة بين إسبانيا وروسيا تراجع بنسبة 54.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 على أساس سنوي بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وقال كليمينكو، ردا على سؤال حول كيفية تأثير العقوبات في التبادل التجاري: "لقد وقع حجم التجارة بين روسيا وإسبانيا ضحية لسياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب".

وأضاف كليمينكو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: "في عام 2022، بلغ إجمالي واردات روسيا من إسبانيا 1.28 مليار يورو، بانخفاض بنسبة 42 في المائة، مقارنة بعام 2021 قبل فرض العقوبات".

وقال كليمينكو: "تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 54.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، وتراجعت صادرات روسيا إلى إسبانيا بنسبة 58.6 في المائة لتصل إلى 2.47 مليار يورو، في حين تراجعت واردات روسيا من إسبانيا بنسبة 35.2 في المائة لتصل إلى 665.5 مليون يورو".