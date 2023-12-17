بوتين ينتقد فشل الحكومة في حل أزمة ارتفاع أسعار البيض

ارتفع السعر، الذي يدفعه الروس مقابل البيض، وسط تقارير عن نقصه في بعض المناطق، مما أثار انتقادات من فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، وإجراءات حكومية لتأمين إمدادات المكون الأساسي، الذي يستخدم في العديد من الأطباق المفضلة للعطلات.

وطبقا لتقييمات "بلومبرج"، فإن أسعار البيض، ارتفعت بمعدل أكثر من 4 في المائة، لأربعة أسابيع متتالية.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن طوابير طويلة من المتسوقين، الذين ينتظرون لشراء البيض في مناطق من "كوبان" في جنوب روسيا إلى "نوفوسيبيرسك" على بعد نحو 2000 ميل إلى الشرق من سيبريا، وقيد تجار التجزئة، أيضا كمية البيض، التي تباع لكل شخص، وبدأوا في بيعها بشكل فردي لأشخاص غير قادرين على دفع ثمن كرتونة كاملة.

ويسلط ارتفاع الأسعار الضوء على تأثير التضخم في روسيا في المستهلكين وهو أمر خطر للغاية، إلى حد أن بوتين سئل عنه في مؤتمر صحفي ماراثوني واتصال هاتفي على الهواء مباشرة الخميس الماضي.

وانتقد بوتين فشل الحكومة فيما يتعلق في اتخاذ خطوات متأخرة للغاية لزيادة العرض.