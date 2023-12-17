البنك المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، متضمنة تعريف النشاط بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وتهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها : أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.

وبين البنك السعودي المركزي، أنه يمنع تجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل 5000 ريال، مع تحديد 12 قسطا حدا أعلى لكل عميل، إضافة إلى منع الدفع النقدي وحصره على القنوات الإلكترونية.