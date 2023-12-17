واتساب يضيف ميزة اختفاء الرسائل الصوتية بعد سماعها

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الآمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

يذكر أن الرسائل الصوتية على واتساب حاليا يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.

يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات المرسلة بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حاليا خيار "اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة" للمستخدمين.

ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على زر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى الأعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة أربعة خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:

زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل ( وهو مفيد للشخص الذي يفكر فيما يمكن أن يقوله بعد ذلك) ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر لاسئناف التسجيل.

زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها.

زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.

زر إرسال: يرسل الرسالة.

وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتيا، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، وهو الرمز الذي اعتاد عليه مستخدمو واتساب مع الصور والفيديوهات القابلة للتدمير الذاتي.

ويظهر الرمز للمستقلبين أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها. كما أن الرسالة ستختفي آليا بعد أسبوعين دون فتحها أو سماعها. وبحسب شركة واتساب فإنها ستتوفر الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.