"الجوف الزراعية": انطلاق التشغيل التجاري لمصنع شرائح البطاطس

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، انطلاق التشغيل التجاري لمصنع شرائح البطاطس في منطقة الجوف.

وأوضحت الشركة أنه تم إنجاز 100 في المائة من أعمال المشروع، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير عن المبلغ السابق حسب ما أعلن سلفا.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للتشغيل التجاري على نتائجها المالية بدءا من الربع الأول 2024.

كما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 7.5 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م.