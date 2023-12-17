"الجوف الزراعية": انطلاق التشغيل التجاري لمصنع شرائح البطاطس

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، انطلاق التشغيل التجاري لمصنع شرائح البطاطس في منطقة الجوف.
وأوضحت الشركة أنه تم إنجاز 100 في المائة من أعمال المشروع، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير عن المبلغ السابق حسب ما أعلن سلفا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للتشغيل التجاري على نتائجها المالية بدءا من الربع الأول 2024.
كما أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 7.5 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|7.5 مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|30 مليون سهم
|حصة السهم من التوزيع
|0.25 ريال
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 2.5
|تاريخ الأحقية
|تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 15-01-2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز أيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
|تاريخ التوزيع
|خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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