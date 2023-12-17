مقتل 13 شخصا في عواصف عنيفة في الأرجنتين.. وانقطاع الكهرباء عن الآلاف

قالت السلطات المحلية في الأرجنتين في وقت متأخر من مساء يوم السبت إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا في عاصفة عنيفة ضربت ساحل الأرجنتين المطل على المحيط الأطلسي.

وأكد عمدة مدينة باهيا بلانكا فيديريكو سوسبييلز، عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، وفاة 13 شخصا. وقال سوسبييلز: "ندعو السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية وعدم استخدام الطرق العامة".

وذكرت صحيفة " لا ناسيون" أن العاصفة ضربت مدينة باهيا بلانكا، في الجنوب الغربي من مقاطعة بوينس آيرس، بسرعة رياح بلغت 140 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المدينة وسقطت الأشجار وأبراج الكهرباء. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة تجتاح المدينة.