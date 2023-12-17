اندلاع حريق في مصفاة بمدينة أصفهان الإيرانية

اندلع حريق في وحدة لتقطير النفط الخام في مصفاة بمدينة أصفهان وسط إيران أمس، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية نقلا عن مسؤول كبير في حكومة أصفهان أن اثنين من المصابين من رجال الإطفاء، مضيفا أنه تم إخماد الحريق. وقال المسؤول إن النيران شبت في الأنابيب عند مدخل الوحدة 3 في المصفاة. ووفقا لـ"الألمانية" لم يذكر سبب اشتعال النار في الأنابيب. وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأنه يجرى إصلاح الوحدة التي شبت فيها النيران.