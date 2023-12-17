289 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية أمام المحاكم .. 45 % «سندات لأمر»

بلغ عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم السعودية في الأوراق التجارية، نحو 289 ألف دعوى منذ بداية عام 2023، بمعدل 1156 طلبا يوميا. وشكلت طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" نحو 45 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ.

وبحسب إحصائية حكومية حديثة اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأكبر من هذه الطلبات بنحو 112.7 ألف طلب تنفيذ بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ68.6 ألف طلب، ثم المنطقة الشرقية بـ36.04 ألف دعوى.

ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 13174 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ11967 دعوى، فالمدينة المنورة بـ10045 طلبا، وتبوك 11967 طلب تنفيذ. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 8024 طلبا، ونجران 5410 طلبات، وحائل 4970 طلبا، ومنطقة الجوف 3695 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ3621 طلبا.

وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1562 طلبا منذ بداية العام الجاري. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر مباشرة وفورا. إلى ذلك، بلغ عدد إجراءات التوثيق نحو 770 ألف عملية توثيقية من خلال كتابة العدل الافتراضية، منذ بداية العام الجاري 2023.

وأوضحت الوزارة، أن كتابة العدل الافتراضية، تتيح الاستفادة من خدمات التوثيق عن بعد إلكترونيا دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أن كتابة العدل الافتراضية، تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وبينت أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت، حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، في إجراءات رقمية بالكامل.

وللاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، قالت الوزارة إن ذلك من خلال الدخول على منصة ناجز، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".