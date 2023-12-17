صادرات التكنولوجيا في كوريا تنهي سلسلة خسائر استمرت 16 شهرا

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 7.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ما يمثل تحولا بعد انخفاضها مدة 16 شهرا على التوالي.

ووصلت الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 17.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة، "إن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات، وهي العنصر الرئيس في البلاد، بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتاليا"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وتراجعت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليار دولار في هذا القطاع. وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة 10.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل حاد بنسبة 36.4 في المائة.

وقالت الوزارة، "إن الانتعاش يعود إلى ارتفاع متوسط السعر الفصلي لمنتجات الدي-رام سعة 8 جيجابت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بعد انخفاض مستمر منذ الربع الثالث من 2021".

وارتفعت مبيعات الشاشات في الخارج بنسبة 3.7 في المائة إلى 2.1 مليار دولار، لتواصل سلسلة مكاسبها للشهر الرابع على التوالي، بفضل زيادة الطلب على شاشات OLED المحمولة وشاشات الكريستال السائل.

كما ارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وسط انتعاش تدريجي لسوق الهواتف الذكية العالمية. لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7 في المائة و21.6 في المائة لتصل إلى 750 مليون دولار و210 ملايين دولار على التوالي.

وبحسب الدولة، ارتفعت الشحنات إلى الصين وهونج كونج بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مسجلة زيادة للمرة الأولى منذ 18 شهرا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 12.5 في المائة و5.4 في المائة إلى 2.1 مليار دولار و1.02 مليون دولار على التوالي، بفضل الطلب القوي على البطاريات الثانوية.

كما زادت الصادرات إلى فيتنام واليابان بنسبة 4.1 في المائة و2.1 في المائة إلى 3.1 مليار دولار و320 مليون دولار على التوالي.

يشار إلى أن بنك التنمية الآسيوي أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية للعام المقبل عند 2.2 في المائة، في حين رفع توقعاته للتضخم في البلاد.