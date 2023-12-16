"سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر

قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) اليوم إنها أوقفت عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في المنطقة.

وبحسب "رويترز" قالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأضافت "لذلك قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا حتى إشعار آخر".

