التضخم في تركيا يلزم رئيسة المصرف المركزي بالإقامة مع ذويها

كشفت حفيظة أركان رئيسة المصرف المركزي التركي التي عينت قبل أشهر، أن ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانعكاسه على تكلفة السكن، دفعاها إلى الإقامة مع ذويها في إسطنبول.

وقالت أركان في تصريحات أوردتها صحيفة حرييت "لم نعثر على منزل في إسطنبول، العقارات باهظة الثمن للغاية، اضطررنا للإقامة مع والدي".

وعينت أركان "44 عاما" رئيسة للمصرف المركزي في يونيو، وهي عادت إلى بلادها بعدما أمضت أكثر من عقدين في الولايات المتحدة حيث عملت في مؤسسات مالية كبرى مثل مصرفي جولدمان ساكس وفيرست ريبابليك.

وأضافت "هل يعقل أن كلفة المعيشة في إسطنبول أصبحت أغلى من مانهاتن؟"، وهو سؤال يعرف إجابته جزء كبير من الجيل الشاب في كبرى مدن تركيا.

وسجلت تركيا معدل تضخم سنوي في نوفمبر بلغ 61 في المائة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة الليرة المحلية. وقام الرئيس الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، بتعديلات واسعة في فريقه المالي والاقتصادي، منها تعيين أركان رئيسة للمصرف المركزي، متعهدا بإيجاد حلول لأعوام من الأزمات الاقتصادية الحادة.

وفي مسعى للحد من الغضب الشعبي المتصاعد، حدد المسؤولون الأتراك ما نسبته 25 في المائة، سقفا لزيادة الإيجارات، في خطوة رأى محللون أنها أسهمت في زيادة التوترات في قطاع السكن، اذ يسعى المالكون الى طرد المستأجرين، وأحيانا باللجوء الى وسائل احتيالية، بهدف الحصول على بدلات سكن أعلى من المستأجرين الجدد.

وقام المصرف المركزي الشهر الماضي بزيادة معدلات الفوائد إلى 40 في المائة في محاولة لضبط التضخم. وفي هذا السياق، أوضحت أركان "نحن نقترب من ختام إجراءات التقشف النقدي".