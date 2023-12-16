تراجع أسعار البنزين في بريطانيا لأدنى مستوى في أكثر من عامين

أعلنت شركة أر.أيه.سي. البريطانية لخدمات السيارات أن أسعار البنزين في بريطانيا وصلت لأدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

ويبلغ لتر البنزين الخالي من الرصاص الآن 142 جنيه استرليني في المتوسط عند المضخات، وهو سعر لم يظهر منذ نهاية أكتوبر 2021 .

وقال المتحدث باسم أر.أيه.سي. سيمون ويليامز إن التراجع يأتي خلال إحدى أكثر الفترات ازدحاما على الطرقات في السنة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وأضاف: "هذه أنباء سارة للسائقين، خاصة وأن الأسعار يجب أن تواصل الانخفاض في الفترة السابقة على عيد الميلاد نظرا لتدني انخفاض أسعار الجملة بشكل كبير".