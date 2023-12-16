"طوكيو جاز" تعتزم الاستحواذ على "روكليف إنرجي" بـ 2.7 مليار دولار

ذكرت شركة "طوكيو جاز" أن شركتها التابعة "طوكيو جاز أمريكا ليمتد" ستستحوذ على شركة "روكليف إنرجي"، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى توسيع عمليات الغاز الصخري الأمريكي.

وقالت الشركة اليابانية في بيان إن شركة "طوكيو جاز أمريكا" ستستحوذ على جميع أسهم شركة "روكليف" وهي شركة تابعة لشركة "كوينتوم إنرجي بارتنرز"، من خلال حصتها في ملكية شركة "تي.جي.ناتيورال ريسورسيسز"، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم .

وأضافت الشركة أنه تم التوقيع على الاتفاق أمس ومن المقرر إتمام عملية الاستحواذ في 29 ديسمبر.