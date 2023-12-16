المركزي التركي يتوقع معدل تضخم دون 10% في 2026

قالت حفيظة غاية أركان محافظ البنك المركزي التركي، إن السياسة النقدية المتشددة في البلاد بدأت تؤثر في أسعار المستهلكين، لكنها توقعت عدم تحقيق معدل تضخم دون 10 في المائة قبل 2026، وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، اليوم ، تباطأت زيادة أسعار عديد من المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30 في المائة منذ تولي أركان مهام منصبها في يونيو الماضي، ليصل إلى 40 في المائة.

وقالت أركان سنشهد تباطؤ زيادة الأسعار في قطاعي النقل والمواد الغذائية قرب نهاية 2024، وفيما يتعلق بالإيجارات والتعليم، سيحدث تباطؤ أيضا." وبلغ معدل التضخم في تركيا 62 في المائة نهاية نوفمبر الماضي.