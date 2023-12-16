19.2 ألف موظف انتهت عقودهم ولم يجدد لهم .. 64.5 % نساء

بلغ عدد الموظفين الذين انتهت عقودهم ولم يتم التجديد لهم في سوق العمل 19237 موظفا وموظفة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، جميعهم سعوديون.

وشكل من انتهت عقودهم وعدم التجديد برغبة صاحب العمل النسبة الأكبر بنحو 50 في المائة من الذين توقفوا عن الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 9605 موظفين خلال الفترة.

ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد من انتهت عقودهم ولم يجدد لهم باتفاق الطرفين 7265 موظفا. فيما بلغ من انتهت عقودهم ولم يجدد لهم برغبة المشترك 2367 موظفا.

ويقدر نسبة من انتهت عقودهم ولم يجدد لهم من الموظفات النسبة الأكبر بـ64.5 في المائة، وبلغ عددهن 12395 موظفة، مقابل 6842 موظفا.

ووقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 25 اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجي "توطين" و"التدريب الموازي"، وذلك على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

ويأتي توقيع الشراكات والاتفاقيات، في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبناء وتعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري، ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و"برنامج التحول الوطني" أحد برامج روية السعودية 2030.

ويتمثل مسار "برنامج توطين" في توقيع اتفاقيتين مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك بهدف رفع مهارات العاملين السعوديين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية.

ويستهدف البرنامج المهارات المهنية والفنية للكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديميات التخصصية، التي تتواءم مع الوظائف المستهدفة في البرنامج.

فيما شملت مبادرة "التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني توقيع 23 شراكة تدريبية، مع عدد من الجامعات السعودية والأكاديميات والجهات التدريبية المرخصة والكبرى.

يأتي ذلك بهدف تحقيق مستقبل واعد وطموح للنساء عبر كسب المعارف والمهارات اللازمة، لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة في مختلف القطاعات الواعدة، وتطوير مهاراتهن في البحث عن العمل في أكثر التخصصات المستقبلية، ودعمهن وتمكين استدامتهن في سوق العمل.