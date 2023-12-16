الأسهم المحلية عند ذروة يوليو .. والسيولة تقفز 18 % إلى 32.2 مليار ريال

وصلت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي بعدما حققت ارتفاعا 317 نقطة بـ2.8 في المائة خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند 11542 نقطة، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى منذ نهاية أكتوبر.



جاء ذلك بدعم من معظم القطاعات والأسهم، إذ أسهمت البنوك جوهريا في التحرك الإيجابي. وتزايدت المكاسب بعدما أبقى الفيدرالي الأمريكي اتجاهه لأسعار الفائدة دون تغيير بل توقع خفضها خلال العام المقبل.



ورغم أن خفض أسعار الفائدة يعزز من مكاسب الأسهم إلا أن التغير السريع في تحركات الفيدرالي وخطاباته قد يظهر مخاوف تجاه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، لذا ستترقب الأسواق بيانات الفترة المقبلة قبل انسحاب السيولة من أسواق النقد إلى الأسهم.



من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية حتى 11600 نقطة بينما الدعم عند 11300 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11223 نقطة، حيث كانت أدنى نقطة عند 11216 نقطة فاقدا 0.07 في المائة، بينما الأعلى عند 11554 نقطة رابحا 2.9 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11542 نقطة بارتفاع 317 نقطة بنحو 2.8 في المائة.



وارتفعت السيولة 18 في المائة بواقع 4.9 مليار ريال، لتصل إلى 32.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 74 مليونا إلى 1.2 مليار سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 36 ألف صفقة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة إنتاج الأغذية بـ2.2 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية 2 في المائة، وحل ثالثا الرعاية الصحية بـ1.6 في المائة.



بينما تصدر المرتفعة البنوك بنحو 7 في المائة، ثم المرافق العامة 7 في المائة، وحل ثالثا الإعلام والترفيه بـ4 في المائة.



وكان الأعلى تداولا البنوك 22 في المائة بقيمة 7.2 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج بنحو 21 في المائة ليبلغ 59 ريالا، يليه الخريف بـ15 في المائة ليصل إلى 182 ريالا، وحل ثالثا سهم أميانتيت 14 في المائة حيث أغلق عند 50.50 ريال.



في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عناية" بواقع 13 في المائة ليغلق عند 14.42 ريال، يليه الآمار بـ7.87 في المائة إلى 99.50 ريال، وحل ثالثا سهم أمريكانا بـ6.6 في المائة إلى 3.11 ريال.



وكان الأعلى تداولا الراجحي بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه أرامكو بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا الأهلي بقيمة مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية