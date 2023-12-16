«نمو» تتراجع 2.2 % خلال أسبوع

تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 528 نقطة بواقع 2.2 في المائة إلى 23420 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول 32 في المائة ما يعادل 54 مليونا إلى 223 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 0.2 في المائة ما يعادل 24 ألف سهم لتبلغ 11.4 مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 23 في المائة بنحو 4.9 ألف صفقة لتصل إلى 16 ألف صفقة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج للتقنية بنحو 19 في المائة ليبلغ 67 ريالا، يليه إدارات بـ13 في المائة ليصل إلى 362 ريالا، وحل ثالثا سهم معيار 9 في المائة حيث أغلق عند 75.90 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أمواج الدولية بواقع 19 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال، يليه أرماح بـ17 في المائة إلى 39.50 ريال، وحل ثالثا سهم برغرايززر بـ16 في المائة إلى 9.40 ريال.