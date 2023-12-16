تصريح فيدرالي يضعف المعنويات المتفائلة لـ «وول ستريت» .. مؤشران يتراجعان

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند افتتاح السوق أمس بعد تعليقات من مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدت إلى إضعاف المعنويات المتفائلة الأخيرة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 53.85 نقطة، أو 0.14 في المائة، عند الفتح أمس إلى 37194.50 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 5.32 نقطة، أو 0.11 في المائة، إلى 4714.23 نقطة، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 35.90 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 14797.46 نقطة عند الافتتاح.

وبحسب "رويترز"، قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي "من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة".

وفي أوروبا، قادت أسهم شركات الطاقة والتعدين الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع في اليوم الأخير من أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن السياسة النقدية، إذ حدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مسار التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات أمس، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، ليحقق مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي.

ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، في حين أبقت مجموعة من البنوك المركزية في أوروبا على خططها لتشديد السياسة.

غير أن فرانسوا فيليروي دي جالهاو، وهو من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أشار أمس إلى أن الخطوة التالية للبنك يجب أن تكون خفض أسعار الفائدة. ويتوقع "باركليز" أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل ويستمر في تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسة النقدية حتى يناير 2025. وارتفعت أسهم شركات التعدين والطاقة بأكثر من 1 في المائة، لتتصدر مكاسب القطاعات. وقفز سهم شركة التكنولوجيا السويدية سيكترا 15.1 في المائة بعد نتائج الربع الثاني.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة ميونيخ ري الألمانية، أكبر شركة في العالم لإعادة التأمين، أنها تتوقع أن تحقق قفزة جديدة في الأرباح في العام المقبل.

وذكرت المجموعة المدرجة على مؤشر داكس الرئيس للبورصة أمس أنها تتوقع أن يصل الفائض في العام المقبل بفضل النمو في كل قطاعات أعمالها إلى ما يقرب من خمسة مليارات يورو. وبذلك سيزيد الربح المستهدف بنسبة 11 في المائة على الـ4.5 مليار يورو التي كان يوأخيم فينيج الرئيس التنفيذي للمجموعة توقعها لعام 2023. وكانت توقعات المحللين الأخيرة تشير إلى أن أرباح المجموعة ستبلغ نحو 4.6 مليار يورو في العام الجاري، فيما توقعوا أن تصل أرباح "ميونيخ ري" في العام المقبل إلى نحو خمسة مليارات يورو.

آسيويا، حقق مؤشر نيكاي الياباني مكاسب أمس بدعم توقف موجة صعود الين التي كانت تؤثر في توقعات أرباح الشركات المصدرة.

وأنهى "نيكاي" جلسة أمس مرتفعا 0.87 في المائة إلى 32970.55، مسجلا مكسبا أسبوعيا 2.05 في المائة، لينهي سلسلة خسائر لأسبوعين متتاليين. وبلغ المؤشر مستوى مرتفعا عند 33122.33 في وقت سابق من الجلسة، لكنه فقد الزخم في تعاملات بعد الظهيرة، ولم يفلح في البقاء فوق مستوى 33 ألفا.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة، محققا زيادة أسبوعية 0.34 في المائة. واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من توقف صعود الين، إذ ارتفع سهم تويوتا 1.13 في المائة وربح سهم نيسان 2.94 في المائة وقفز سهم سوبارو 4.51 في المائة.

وكان قطاع الشحن هو الأفضل أداء بين المؤشرات القطاعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 6.24 في المائة.

ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكاي، ارتفع 134 سهما بينما انخفض 91. وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس على ارتفاع بنسبة 1.04 في المائة، ما يعادل 679 نقطة، ليصل عند مستوى 66130 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 983.9 مليون سهم، تمثل أسهم 386 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 258 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 112 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

خليجيا، أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع أمس بدعم من صعود أسعار النفط وبعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع إلى أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي "إن دورة التشديد غير المسبوقة للسياسة النقدية ستنتهي على الأرجح في ظل انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع".

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما فيها الإمارات، بقرارات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وفي دبي، تقدم مؤشر الأسهم الرئيس 0.5 في المائة، محققا ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة مكاسب قوية لأسهم القطاع المالي، إذ ربح سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة 1.5 في المائة وزاد سهم دبي للاستثمار 3.6 في المائة.

وحقق المؤشر مكسبا أسبوعيا 1.25 في المائة بعد ثلاث خسائر أسبوعية على التوالي. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري بنحو 2 في المائة.

قال البنك يوم الخميس "إنه باع حصته البالغة 80 في المائة في شركة أبوظبي التجاري للعقارات لشركة ناين ياردز بلس القابضة في صفقة بقيمة 591 مليون درهم "160.94 مليون دولار". وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9 في المائة.

من ناحية أخرى، تقترب شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من إبرام صفقة مع شركة أو.إم.في النمساوية للدمج بين كيانين تمتلك الشركتان حصصا فيهما لإنشاء شركة عملاقة للكيماويات، حسبما ذكر مصدران مطلعان على المحادثات.

وفي يوليو، أعلنت "أو.إم.في" خوض محادثات لدمج مجموعة البتروكيماويات بورياليس، التي تملك فيها حصة تبلغ 75 في المائة فيما تملك أدنوك 25 في المائة، مع شركة بروج التي تملك فيها "أدنوك" حصة 54 في المائة بينما تملك "بورياليس" 36 في المائة منها. وانخفض سهم "بروج" 0.4 في المائة. وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.03 في المائة بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية.

وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.78 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2400.5 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.9 مليون دينار أردني مقارنة بـ6.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 57.5 في المائة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 14.4 مليون دينار أردني، مقارنة بـ33.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 15.9 مليون سهم، نفذت من خلال 10244 صفقة.