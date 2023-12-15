"الصحة العالمية": جدري القرود خطر عالمي

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفشى واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 600 حالة وفاة لها علاقة بالمرض، حدثت في الكونغو بين يناير ومنتصف نوفمبر.

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس إن تفشي المرض يشكل خطرا على المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدول المجاورة، وفي أنحاء العالم. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات في الكونغو لتوسيع طاقة الاختبارات وجلب اللقاح إلي البلاد. وحسب لويس، فإن الانتشار المتزايد للمرض مرتبط بممارسة الجنس. وبسبب وجود معابر حدودية كثيرة بين الكونغو والدول المجاورة، فإن منظمة الصحة

العالمية تشعر بالقلق من انتشار المرض الفيروسي في الإقليم.