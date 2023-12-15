مهرجان الرياض للمسرح يواصل فعالياته الثقافية

تتواصل الفعاليات الثقافية لمهرجان الرياض للمسرح في دورته الاولى برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية ويستضيف دولة تونس بصفتها ضيف الشرف هذا العام.

وشهد المهرجان تنفيذ ورشة عمل عن لغة الحركة والجسد وفن التمثيل على مدى يومين فيما شهد عرض مسرحيتي "طليعة هجر" و "صفعة" ضمن مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن، بالإضافة إلى قراءات نقدية للمسرحيتين قدمها علي خبراني والدكتور محمد الخطيب.

ويستمر المهرجان حتى الـ 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض عبر العديد من الفعاليات الثقافية لتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية لتدعم الإنتاج المحلي للمسرح.