"كاوست" تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشرة بعدد قياسي من الخريجين

احتفلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مساء اليوم الجمعة بتخريج 433 خريجاً وخريجة من الدفعة الرابع عشرة من طلبتها. وهي الأعلى في تاريخها من حيث نسبة الخريجين السعوديين، والتي بلغت 43 في المائة، كما بلغت نسبة الخريجات السعوديات 45 في المائة من إجمالي الخريجين السعوديين لهذا العام.



وشارك في حفل التخرج أعضاء من مجلس أمناء الجامعة، وعدد من الضيوف المتميزين، ومن بينهم البروفيسور أندرو هاملتون، نائب مستشار جامعة أكسفورد السابق، بالإضافة إلى أعضاء القيادة العليا في كاوست و هيئة التدريس في الجامعة.



وأشاد البروفيسور توني تشان، رئيس الجامعة خلال كلمته بمناسبة حفل التخرج، بإنجازات الخريجين وسلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهاتها التي تدعم رؤية السعودية 2030، وقال "تركز خطتنا الاستراتيجية الجديدة على تحقيق توافق أكبر مع الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية وتسريع تأثيرنا في الأمة والعالم. ونحن نسير بخطىً ثابتة لتسخير تأثيرنا الواسع بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030". وهو ما يؤكده اختيار كاوست كشريك موثوق للمشاريع والمبادرات العملاقة في المملكة مثل نيوم، والبحر الأحمر الدولية، ومشروع المربع الجديد، وبرنامج الاقتصاد الدائري للكربون، وأوشن كويست، ومبادرة السعودية الخضراء، والعديد من البرامج الرائدة لمختلف الوزارات في مجالات كالمناخ والمياه والصحة والذكاء الاصطناعي. وسيتم دعم وتسريع جميع هذه الشراكات من خلال إنشاء معهد التحول الوطني الجديد في كاوست.



كما استعرض تشان العديد من المشاريع الرائدة الحالية في كاوست، مثل بناء أكبر مشتل للشعاب المرجانية في العالم في جزيرة شوشة، وإطلاق الحاسوب العملاق شاهين 3، الذي يعتبر الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأحد أقوى 20 حاسوباً عملاقاً في العالم.



وسلط الرئيس تشان الضوء على العديد من الطلبة السعوديين المتميزين في كاوست خلال حفل التخرج، ومن بينهم فاطمة الدخيل، العالمة في شركة سبكيم للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية؛ وأسرار دمدم، خريجة كاوست والرئيس التنفيذي لشركة أوفيرا، والحائزة على جائزة فوربس "30 تحت 30" للمبدعين الشباب وجائزة لوريال-اليونسكو للنساء في العلوم في الشرق الأوسط، وعمر الخزرجي، صاحب الرقم القياسي في عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات المؤثرة (أكثر من 50 ورقة بحثية)، وهو متخصص في الاتصالات البصرية والكمية، وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك منحة الجمعية الدولية للبصريات والضوئيات، وسيلتحق بجامعة ميشيغان، وولاء خشيم، الحاصلة على زمالة ابن خلدون في معهد ماساتشوستس للتقنية، والتي طورت أجهزة استشعار حيوية للكشف السريع والمبكر عن المؤشرات الحيوية للنوبات القلبية.



وألقت ولاء خشيم، وهي أول خريجة سعودية دكتوراه في مجال الهندسة الحيوية في كاوست، كلمة خريجي دفعة 2023، وقالت "يشرفني أن أقف بينكم كأول خريجة دكتوراه في الهندسة الحيوية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وأود أن أعرب عن عميق امتناني لكاوست لأنها أتاحت لي فرصة فريدة للعمل على مشروع بحثي مؤثر لدرجة الدكتوراه تحت إشراف البروفيسور خالد سلامة".



وشاركتها في كلمة الخريجين زميلتها آنا فروستويك من النمسا، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي، حيث أشادت بمجتمع الجامعة المترابط، وقالت "أحببت أجواء التميز التي أعيشها في هذا المكان، والتي أكدت لي أن إجراء البحث الناجح لا يتعلق كثيرًا بعبقرية الشخص، بل بالتعاون مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين يتحدونك ويلهمونك".



وأكد أبرهام فان دير هايدن، خريج الدكتوراه الهولندي في الهندسة الميكانيكية ما قلته فروستويك وتحدث في كلمته للخريجين عن تميز بيئة الجامعة الداعمة للتعاون، وقال "إن مجتمعنا الصغير والمتنوع يؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع العقول المتميزة من مختلف الخلفيات والتخصصات للعمل والازدهار معًا".