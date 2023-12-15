كيب بوبيرت يؤكد قدرته على كسر المستحيل في بطولة السعودية المفتوحة للجولف

نجح اللاعب العالمي سفير جولف السعودية كيب بوبيرت بالفعل في «كسر المستحيل» بمجرد مشاركته في بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

ويقضى لاعب الجولف المصنف رقم 1 في العالم من ذوي الإعاقة وقتا ممتعا بفرصته الاولى في المنافسة في الجولة الاسيوية.

وبدأ الإنجليزي بوبيرت منافساته في نادي الرياض للجولف في ملعب يشهد مشاركة نجمي ليف جولف هنريك ستينسون وكيفن نا، بالإضافة إلى عدد من نجوم الجولة الآسيوية، حيث جاؤا بالمركز السادس بنفس الترتيب في ظل الرياح التي سيطرت على اجواء الملعب.

كيب بوبيرت تم تشخيص إصابته بالشلل الدماغي وخضع لـ 10 عمليات جراحية خلال حياته، لكن ذلك لم يمنعه من مطاردة أحلامه. الآن، بدعم من جولف السعودية ، يستمتع بوبيرت بفرصة المنافسة في أول حدث رئيسي له في الجولة الاحترافية.

وفي هذا السياق قال بوبيرت: "الحصول على دعم جولف السعودية يسمح لي بلعب الرياضة التي حلمت بها عندما كنت طفلاً. لقد تدربت لسنوات وسنوات على الحصول على هذه الفرصة، للعب في أول حدث رئيسي لي للمحترفين، إنه أمر مثير.

وأضاف:"لا يهم الحدث الذي ألعبه، كرة الجولف لا تتحرك وما زلت ألعب نفس التسديدات. أريد أن ألعب أكبر الأحداث التي يمكنني القيام بها وأن أتنافس في الميادين القوية وأختبر نفسي. أحب التحديات، أحب الشعور باللعب تحت الضغط ولهذا السبب أنا هنا لقد لعبت بقوة. لقد فعلت ما أردت القيام به، وهو البقاء متماسكًا. كنت اضرب كرة الجولف بقوة لفترة كافية، وخضت الكثيرمن التحديات والصعوبات فلديك أيام لا تشعر فيها بالسعادة. أعلم أنه سيكون لدي الكثير من الأيام الجيدة في المستقبل."



بوبيرت شخصية حازمة ويعرف أن وجوده في ميدان نادي الرياض للجولف هذا الأسبوع سيلهم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم لالتقاط نادٍ للجولف وممارسة اللعبة. لقد تم دعمه طوال حياته المهنية من قبل عائلته وشجع جميع الأطفال ذوي الإعاقة على عدم الحد من توقعاتهم أبدًا.

و يضيف بوبيرت: "إذا أمضيت حياتي كلها أقتصر على توقعات الآخرين مني، فلن أكون هنا. أنا محظوظ للغاية لأن لدي العائلة التي أملكها، فهم يساندوني دوما ودفعوني دائمًا. إذا وضعت أنظارك على شيء ما، فافعله فقط.

وقال: كان جدي يقول دائمًا:" اضغط. " أي تحديات لديك أو عقبات، فقط استمر. أخذت على هذا الشعار. إنه شعار بسيط للغاية وهذا ما سأفعله هذا الأسبوع.

وبغض النظر عن النتيجة ستكون منافسات نهاية الاسبوع ممتعة بالنسبة للاعب الانجليزي، ويعرف أنها فرصة رائعة للتحدث إلى المحترفين ذوي الخبرة ومحاولة إجراء تحسينات على لعبته.

وهنا قال: "لم ألعب في العديد من أحداث الجولة الآسيوية أو أعرف اللاعبين جيدًا، لكنني تحدثت إلى هنريك لمحاولة اختيار أفكاره بقدر ما أستطيع. لكن الحقيقة هي أنهم هنا للفوز باللقب وأنا كذلك.

وأضاف:"مهما كان ما سيحدث، أريد أن ألعب الجولف الاحترافي، وأحرز النتائج الجيدة وسيكون من الجيد الاستمتاع بنفسي. في حياتي، لطالما واجهت تحديات ودائمًا ما دفعت نفسي لأكون تحت الضغط. هذا ما أريد أن أفعله. أريد أن أواجه أصعب تحد وأرى ما إذا كان بإمكاني أن أفعل به.