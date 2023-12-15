الحوثيون يهاجمون سفينة في البحر الأحمر

أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر اليوم، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـ"الفرنسية" "نحن على علم بأن شيئا ما أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إن المتمردين الحوثيين في اليمن يشكلون "تهديدا ملموسا لحرية الملاحة"، بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات.

وقال ساليفان إن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد".