صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع نحو إنهاء المعركة ضد التضخم

حذرت المدير العام صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، اليوم ، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت جيورجيفا في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في اعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته". وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "لا تتعجلوا القفز".

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقرر مسؤولو المجلس، بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25 % و 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ .2001 وأشار صانعو السياسة إلى عدم رفع أسعار الفائدة مجددا في توقعاتهم لأول مرة منذ مارس 2021، بناء على التقدير المتوسط.

وقالت جورجيفا إن مجلس الاحتياطي الأمريكي كان صائبا في قراره بناء على البيانات الأمريكية، ولكن لابد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاصة، وأوضحت: "الآن التضخم يتراجع أو يتباطئ، ولكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولابد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية".

وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي العاصمة الكورية الجنوبية سول هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر مشترك مع البنك المركزي الكوري حول الأموال الرقمية.