ارتفاع مبيعات العقارات في سنغافورة لأعلى معدلاتها خلال 4 أشهر

كشفت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات العقارات الخاصة في سنغافورة الشهر الماضي إلى أعلى معدلاتها منذ يوليو الماضي، بعد الاعلان عن سلسلة من المشروعات السكنية الجديدة.

وذكرت هيئة التنمية العمرانية في سنغافورة أن مبيعات الوحدات السكنية الجديدة ارتفعت بواقع أربعة أمثال تقريبا لتصل إلى 784 وحدة في نوفمبر، مقابل 203 وحدات في الشهر السابق عليه.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم شركات التطوير العقاري في سنغافورة ارتفعت أيضا إلى أعلى معدلاتها خلال شهرين.

وكان تعافي قطاع العقارات في سنغافورة متوقعا على نطاق واسع بعد الإقبال القوي على الشراء في سلسلة من المشروعات السكنية التي تم الاعلان عنها مؤخرا، ومن بينها بيع 88% من الوحدات في مشروع سكني بغرب سنغافورة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من طرح المشروع.

ومازال الطلب المحلي يدعم قطاع الاسكان في سنغافورة، الذي يعتبر من الأعلى سعرا في العالم، رغم ارتفاع أسعار الفائدة وسلسلة من التحديات التي تواجه هذا القطاع.

غير أنه مازالت هناك مؤشرات على تباطؤ القطاع، لاسيما فيما يتعلق بمشتريات الأجانب بعد مضاعفة قيمة الضرائب العقارية للأجانب في نيسان/أبريل الماضي لتصل إلى 60% وشكل المشترون الأجانب نحو 4% من إجمالي أنشطة سوق العقارات الخاصة في سنغافورة العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي في سنغافورة.